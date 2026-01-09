巨人、ロッテ、レッドソックスでプレーした沢村拓一投手が現役引退を決断した。日米計１５年間のプロ生活で通算５４９登板の剛腕が第二の人生に歩み出す。沢村の朝は早い。キャンプ中は７時前からトレーニングするのが日課。普段の午前練習の日も６時台に球場入りして全体練習前から黙々と体を動かしていた。「これが仕事ですから。当たり前ですよ。努力とかじゃない。やるべきことをやっているだけです」。原動力はプロ野球