なにわ男子が、10枚目となるシングル「HARD WORK」を2月18日にリリースすることを発表した。本楽曲は、大西流星が主演のドラマ『東海テレビ×ＷＯＷＯＷ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season１』の主題歌になっている。なお、本シングルには、2025年に映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング「Never Romantic」も収録している。初回限定盤?には、特典映像として「HARD WORK」MVとメイキング映像、CDにはカップ