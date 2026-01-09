香川銀行本店 香川銀行は、4年連続となるベースアップ（ベア）を行う方針を固め、従業員組合に申し入れたと発表しました。 非正規を含む行員約1160人が対象で、2026年7月の給与から実施します。平均で2.4％程度、役職に応じて最大6.4％ほど引き上げます。香川銀行は2023年に平均2.7％、2024年に平均3.9％、、2025年にも平均3％のベアを行っています。 3.3％ほどの定期昇給なども行う予定で、ベアと合わせると5.7％