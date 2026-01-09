3連休中は全国的に気温の変動が大きくなります。11日から12日は日本海側の広範囲で大雪や吹雪となり、関東平野など晴れる所も寒さが増すでしょう。16日頃は暖かい空気が優勢となりますが、その先は再び気温が低下します。体調を崩さないよう、お気を付けください。前半11日〜12日は日本海側で大雪太平洋側にも所々に雪雲連休中は、全国的に気温の変動が大きくなるでしょう。明日10日(土)は低気圧が急速に発達しながら日本海を