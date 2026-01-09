俳優・歌手の中島健人が8日、東京・銀座で行われたブルガリ アンバサダー就任記者発表会に登壇した。同ブランドのハイジュエリーやウォッチを身に着け、輝く笑顔でフラッシュを浴びた。【写真】色気溢れる…舌ペロで首元に手を添える中島健人自身の楽曲「JUST KENTY☆」をBGMに現れた中島は「本当に幸せで大変光栄」と喜び。2024年に同ブランドのチョコレート「イル・チョコラート」のアンバサダーを務めた中島は「さらにご縁