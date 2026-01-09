俳優・歌手の中島健人が8日、東京・銀座で行われたブルガリ アンバサダー就任記者発表会に登壇した。ブランド発祥地であるイタリア・ローマは中島にとっても縁深い土地だそうで、ドラマ撮影で滞在した当時の思い出を振り返った。【写真】色気溢れる…舌ペロで首元に手を添える中島健人街の魅力を聞かれると「町並みすべてが美しい。1分1秒眼差しに映る景色はジュエリーのように輝いていて。それが思い出のなかにしまわれていく