木原官房長官はきょう、来週、韓国の李在明大統領とイタリアのメローニ首相が来日し、高市総理と首脳会談をおこなう予定であることを明らかにしました。木原官房長官はきょう午前の記者会見で、韓国の李在明大統領が来週13日と14日の日程で来日し、滞在中、高市総理の地元・奈良県を訪れ、首脳会談や夕食会をおこなうと発表しました。木原長官は、“日韓関係の重要性は増している”と強調した上で、次のように述べました。木原稔&#