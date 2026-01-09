陸上自衛隊員の男性の自殺を巡る訴訟の判決で札幌地裁は、先輩のいじめ行為は認められなかったとした。一方、男性には発達障害の疑いや不眠症状があり、陸自側が配慮の必要性などを先輩に伝えなかった点で安全配慮義務違反を認めた。