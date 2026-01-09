特殊詐欺の被害金を資金洗浄したとして、警視庁と愛知県警の合同捜査本部は9日までに、組織犯罪処罰法違反容疑で資金洗浄組織幹部の男ら6人を逮捕した。被害金を含む計28億5千万円相当の暗号資産を資金洗浄したとみて調べる。