8日は全国的に厳しい寒さで、北日本を中心に荒れた天気となりました。この強烈な寒波は今後、さらに強まる見込みで、週末から成人の日にかけての3連休は「10年に一度クラスの大雪」となるおそれが出ています。【写真を見る】視界が真っ白になった札幌市圧雪になる前に除雪車出動喜入友浩キャスター「午後5時半すぎの新潟県の長岡市です。大粒の雪が降り始めました。先ほどまで道路の路面が見えていたんですけども、あっという間に