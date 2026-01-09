5人組ガールズグループRESCENE（リセンヌ）が、日本語バージョン3枚目のシングルをリリースする。所属事務所のザ・ミューズエンターテインメントが8日「21日0時、各種音源サイトを通じてデジタルシングル『Pinball（Japanese Version）』を発表する」と告知した。韓国メディアのスターニュースは9日「今回のシングルは、24年8月に発売した1枚目ミニアルバム『SCENEDROME』のダブルタイトル曲『Pinball』の日本語バージョンで、韓国