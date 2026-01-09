日韓両政府は９日午前、高市首相と韓国の李在明（イジェミョン）大統領が、１３日に奈良県で会談すると発表した。同県は首相の地元で、日韓首脳の相互往来「シャトル外交」の一環となる。木原官房長官は９日の記者会見で「首脳同士の率直なやりとりを通じ、２国間関係のさらなる進展に向けた方向性を議論できると期待している」と語った。韓国大統領府は「地域やグローバルな懸案に加え、経済、社会、文化など多様な分野で実質