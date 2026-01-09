25年M―1王者「たくろう」の赤木裕（34）、きむらバンド（35）が9日、大阪ミナミのNSC（吉本総合芸能学院）で後輩たちを前に“特別凱旋授業”に出席。M―1後の忙しさを明かした。王者となってからすぐに体調不良で39度の高熱に苦しんだ赤木。マネジャーが配慮してスケジュールが調整されている。「今のところ快調。きのうも8時間寝ました」という赤木は「今年1年は無理してでも人生で一番働きます。死ぬまで働きます」と語気を