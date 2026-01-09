モリゾウのGRヤリス発表トヨタガズーレーシングは2026年1月9日、東京オートサロン2026において、GRヤリスの特別仕様車「MORIZO RR」を発表し、開発中のプロトタイプを公開しました。【超カワイイ！】これが「モリゾウのGRヤリス」です（写真）同社がモリゾウことトヨタの豊田章男会長とともにドイツ・ニュルブルクリンク24時間耐久レースにとして参戦し、その挑戦によって生み出したGRヤリスの特別仕様車です。専用の足回り