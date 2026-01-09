日本加工食品卸協会近畿支部長・岡本均氏関西加工食品業界の新年の幕開けを告げる恒例の会で第58回となる「大阪食品業界新春名刺交換会」（大春会）が1月6日、大阪市中央区のシティプラザ大阪で開催され、関西有力の卸、メーカー、商社など380人が参集。岡本均日本加工食品卸協会近畿支部長（伊藤忠食品社長）などがあいさつに立った。大春会の主催は大阪府食品卸同業会、日本加工食品卸協会、本紙食品新聞社の3団体・社で、半