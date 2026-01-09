トミー・ジョン手術からの復活を目指すコールに対して、地元メディアが衝撃の見解を示した(C)Getty Images昨年3月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、シーズンを全休したヤンキースのゲリット・コールについて、「失望するかもしれない」と地元メディアが衝撃の記事を掲載した。【動画】まかさの失態…ヤ軍エースのコールが犯した緩慢守備をチェック地元のニューヨーク・メディア『EMPIRE SPORTS MEDIA』は「医学的現実と加齢