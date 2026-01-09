「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 白桃コンフィチュール」明治は、濃厚なヨーグルトと、白桃の香りや甘みをたのしめる贅沢なデザートヨーグルト「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 白桃コンフィチュール」を、1月13日から発売する。「明治ブルガリアヨーグルト あじわい芳醇 白桃コンフィチュール」（110g）は、濃厚な乳のコクを贅沢に楽しめるヨーグルトをベースに、上品な香りと甘さの白桃コンフィチュール（コン