「北海道のむヨーグルト プレーン」北海道乳業は、新商品「北海道のむヨーグルト プレーン」を全国のコンビニエンスストア・量販店で、1月19日から販売する。「北海道のむヨーグルト」シリーズから、「北海道のむヨーグルト プレーン」を1月19日にデザインリニューアルする。北海道産の原料にこだわり、素材本来の味わいを活かしたヨーグルトドリンクとなっている。濃厚でとろりとした口当たりが特徴で、シンプルながらもコク深く