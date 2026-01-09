アシックスは、スピードと俊敏性を求めるプレーヤーに向けて開発したテニスシューズの最新作「SOLUTION SPEED FF 4（ソリューションスピードエフエフ4）」4品番を、1月15日からアシックスオンラインストア、アシックスフラッグシップ原宿、アシックス大阪心斎橋、アシックスグランフロント大阪で先行発売し、1月22日から全国のスポーツ用品店などで順次発売する。「SOLUTION SPEED FF」シリーズはスピードを重視するプレーヤーに向