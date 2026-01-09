日本テレビの岩田絵里奈アナウンサ―（30）が8日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンショットを披露した。「8ヶ月以上伸ばしていた前髪を切りました」とつづり、前髪ができた姿での愛犬との最新ショットを投稿した。「久しぶりだ」とつづった。この投稿に、1・8万人の「いいね！」が寄せられている。