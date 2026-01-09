生成ＡＩ（人工知能）を用いて加工された性的な画像がＸ（旧ツイッター）上で拡散している問題を巡り、林総務相は９日の閣議後記者会見で「他人の権利を侵害する場合がある」と懸念を示し、「Ｘに対し適切な対応を促していく」と述べた。Ｘでは昨年１２月下旬、投稿された画像をＡＩに指示して加工する機能が追加された。この機能を悪用し、実在のアイドルらの画像を下着姿などに加工して投稿する行為が急増している。総務省