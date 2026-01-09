タレントの菊地亜美（35）が9日、自身のインスタグラムを更新。「仕事でとても信頼できる大好きなビジネスパートナー」とのツーショットを投稿した。「久しぶりに会えたかよりん笑」とつづり、タレントで女優の野呂佳代とのツーショットをアップ。「かよりんとのレギュラーコーナーが終わってしまってから久しぶりに会えてテンションあがって、衣装撮影してた時に乱入してきたよ」とつづった。「かよりんとはプライベートで