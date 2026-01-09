フジテレビの元アナウンサーでタレントの高橋真麻が９日、ブログを更新し、最近お腹の調子が悪く、体調がすぐれないことを報告した。高橋は「今週はなぜだかずっとお腹を下しておりでも、日中に突然くるので昨日も電車の中で急にきて脂汗が止まりませんでした」と、８日に電車内で突然の下痢に襲われたと明かした。さらに高橋は、水なしで服用できる下痢止め薬「トメダインコーワフィルム」の写真をアップし、「携帯電話の