Ｆ１レッドブルのドライバーを務めるアイザック・ハジャール（フランス）が「のろい」打破を宣言した。レッドブルではエースドライバーのマックス・フェルスタッペン（オランダ）に続く２番手が結果を出せず、Ｆ１関係者の間で「のろい」と呼ばれている。これまでレッドブルでエースとコンビを組んだアレックス・アルボン（タイ）やセルジオ・ペレス（メキシコ）、リアム・ローソン（ニュージーランド）に加えて、今季はリザー