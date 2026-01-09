ドラマ「本命じゃなきゃよかったのに」(MBSほか)で主人公・大沼実歩乃を演じる樋口日奈。乃木坂46の1期生として加入し、メンバーとして長くグループを支え、2022年10月に卒業。現在は俳優・タレントとして幅広く活動を続けている。恋人との再会をきっかけに揺れ動く大人の恋を描く今作とは対照的に、彼女には"心を整える時"に欠かせないアイテムがある。今回は、その"推しアイテム"について語ってもらった。――いま推しているもの