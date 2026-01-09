ビッグクリエイトが展開する『JACK IN THE DONUTS(ジャックインザドーナツ)』では、冬の期間限定商品を販売する。第1弾では1月14日から復刻チョコドーナツ2種を、第2弾では1月28日から食べるラテドーナツ4種を期間限定で販売する。いずれも、全国の『JACK IN THE DONUTS』計33店舗で取り扱う。無くなり次第終了。JACK IN THE DONUTS 冬の期間限定メニュー〈1月14日〜過去の人気チョコシリーズを復刻〉冬の期間限定商品第1弾として