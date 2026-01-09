昨年１２月２４日に老衰のため９２歳で死去した、落語家の初代林家三平さんの妻でエッセーストの海老名香葉子（えびな・かよこ）さんのお別れの式が８日、東京・台東区の寛永寺輪王殿第一会場で始まった。開式にあたり、次男の２代目林家三平があいさつした。気丈に振る舞いつつも、母を送る呼びかけのときにでは声を詰まらせる場面もあった。【林家三平あいさつ全文】本日は母のためにお集まりくださいましてありがとうござ