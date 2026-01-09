昨年6月、日本陸上競技連盟の会長になった有森裕子さん（59）。五輪女子マラソンで2つのメダルを獲得したアスリートは、「私にとって大きなターニングポイントでした」と振り返る。 【写真】金メダルを手に持つ陸上・柳田大輝選手と有森裕子さん。他、キングカズ・三浦和良選手と有森裕子さんなども「国際レベルの競技経験を持つ人間が陸連のトップに立つのは初めてで、自分が会長になるなんて想像していなかった。昨年は人