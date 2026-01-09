５季ぶりシード復帰の女子プロゴルファー・葭葉ルミ（３２＝富士住建）が今季も飛距離を生かしたプレースタイルで臨む考えを明かした。１０年ぶり２度目のツアー優勝が期待される今季は「１つまたランクアップさせなきゃいけない」と気合十分以上に「ワクワクですね！」。開幕戦となる３月５日からの第３９回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント（琉球ＧＣ）に向け、トレードマークのスマイルを全開にして本格始動した