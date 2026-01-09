【書評】『棺桶まで歩こう』／萬田緑平・著／幻冬舎新書／1034円【評者】堤未果（国際ジャーナリスト）長寿大国でありながら、日本では、「長生きしたくない」と口にする人が増えている。終末期に苦しいイメージがあるからだ。国民皆保険の恩恵を受けている私たち日本人は、他国に比べて気軽に病院に行くことができ、そこでたっぷりと薬を処方される。血圧に糖尿病に高脂血症、解熱剤に湿布薬……そう、なるべく長く生きさせるた