あなたは読めますか？突然ですが、「生真面目」という漢字読めますか？「なま」という漢字が含まれているため、「なままじめ」と読んでしまいそうですが、これは特定の訓読みを持つ熟語です。意外と正確な読み方を知らない方もいるのではないでしょうか？気になる正解は……「きまじめ」でした！「生真面目」とは、非常に真面目で、融通がきかないほどに誠実な性格や態度を意味します。ここで使われている「生（き）」は、飾り気が