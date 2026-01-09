あなたは読めますか？突然ですが、「彳亍」という漢字読めますか？同じような形の漢字が並んでいますが、記号ではなく立派な熟語です。文学作品などで使われることがありますが、読める方はかなり少ないのではないでしょうか？気になる正解は……「てきちょく」でした！「小雨の中を一人で彳亍と歩き続ける」「行く先に迷い、道端で彳亍する」のように、少し歩いては止まる様子や、たたずむこと、また迷いながら