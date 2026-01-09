実車とともにより詳しい内容を公表スバルは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』で、レヴォーグとWRX S4の特別仕様車『STIスポーツ“RブラックリミテッドII”』を発表した。昨年末の段階で既にアウトラインは紹介されているが、実車とともにより詳しい内容が公表された。【画像】イエローはアクセント！特別仕様車『スバル・レヴォーグ/WRX S4 STIスポーツRブラックリミテッドII』全46