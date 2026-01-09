現行型WRXにMTを組み合わせたコンプリートカースバルは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』に、サプライズモデルとして『スバルWRX STIスポーツ#プロトタイプ』（以下、スポーツ#）を出展した。【画像】WRXのMT車を待ち望んでいるスバリストへ！スバルWRX STIスポーツ#プロトタイプ登場全35枚スポーツ#は、スバルのスペシャルモデルを創り出しているSTI（スバルテクニカインターナショ