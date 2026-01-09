ＲＩＺＩＮファイターの梅野源治が９日、Ｘを更新。ＲＩＺＩＮのＹｏｕＴｕｂｅに妻が映り込んでしまったことが話題となっていることに言及した。梅野は「妻梅の顔出ししてないのにＹｏｕＴｕｂｅに写っちゃったりＸで拡散させたり俺が対応しようと思ってたんだけど…」と前置き。妻とのやり取りを明かし「私が撮影の邪魔になっちゃってたんだよ今後は気をつけるね健太は無駄なことに時間を使わないで練習がんばって！！