韓国の李在明大統領日韓両政府は9日、韓国の李在明大統領が13、14日に奈良県を訪問すると発表した。13日午後に高市早苗首相との首脳会談と夕食会を予定している。奈良は首相の地元。首脳同士の相互往来「シャトル外交」の一環で、李氏の来日は昨年8月以来。木原稔官房長官は記者会見で「日韓関係を未来志向で安定的に発展させるため、意思疎通の重要な機会となることを期待する」と表明した。木原氏は「現下の戦略環境の下、日