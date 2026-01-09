きのう、東京・大田区のマンションの一室で男性が殺害されているのが見つかった事件で、犯人が非常階段を使って逃走した可能性があることがわかりました。この事件は、きのう、大田区大森北のマンションの一室で、男性が刃物で首や腹など複数か所を刺されて死亡しているのが見つかったものです。警視庁はさきほど、死亡したのは音響照明設備会社の社長・河嶋明宏さん（44）だと発表しました。部屋には血の付いた足跡が残されていま