日本相撲協会は9日、東京・両国国技館で大相撲初場所（11日初日）の取組編成会議を開き、初日、2日目の取組を決めた。新年最初の一番はモンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと東序ノ口19枚目の旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）と、同じモンゴル出身で1メートル97の現役最長身力士、西序ノ口19枚目の天昇山（21＝玉ノ井部屋）との対戦が組まれた。先場所の前相撲でも対戦した。前相撲では異例の約200人の観衆が集結し、旭富士が天