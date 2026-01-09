連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）の第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」が放送され、トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が結婚した。【写真】結婚パーティーの席で、松野家・雨清水家、それぞれの思いがあふれ出るヘブンと生きていくと決めたトキの意思を聞いた松野家は、案の定、大混乱に。しかし、ふたりの結婚にいちばん反対すると思われていた祖父の勘右衛門（小日向文世）が意外な行動に出る