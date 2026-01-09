インテグラ…「売らない」から「検討」へ変化のワケ2026年1月9日から12日まで開催される「東京オートサロン2026」。今年のホンダブースにおける最大のトピックは、何といっても米国で生産・販売されているアキュラ「インテグラ」と、大型SUV「パスポート（ハバ仕様）」の実車展示です。【画像】超カッコイイ！ これが約20年ぶり復活？ 「新インテグラ」 画像で見る！（35枚）かつては参考出品にとどまっていたインテグラです