『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』（ぴあ／2026年2月14日発売）の先行予約が1月7日より井上芳雄オフィシャルファンクラブで開始された。 【写真】『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』収録カット 本書はミュージカル俳優・井上芳雄のデビュー25周年を記念したアニバーサリーブック。「ミュージカル界のプリンス」時代を経て、今や「歌に芝居にMCもできるミュージカルスター」と