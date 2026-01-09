山本幸久『花屋さんが夢見ることには』（ポプラ社）が2026年1月26日に発売される。 【写真】『花屋さんが夢見ることには』書影を見る 美大生のミドリは、絵を描くことが好きだった。誰より真面目にキャンバスに向き合ってきたけれど、それだけでは生きていけない現実も知っている。才能あふれる人々の中で、自分はどう絵と向き合えばいいのか。答えが見えないまま、日々が過ぎていく。そんなミドリのアルバイト先は、駅前の