〜 2025年「休廃業・解散企業」動向調査 〜2025年の「休廃業・解散」企業（以下、休廃業企業）は6万7,210件（前年比7.2％増）で、7万件が目前に迫ってきた。コロナ禍の2021年を底に、4年連続で増勢を強めている。過去最多の更新は3年連続。2025年の企業倒産は1万件を超える公算で、休廃業・解散と合わせた市場からの退出は7万7,000件台（前年7万2,701件）となり、過去最多を更新する見通しだ。企業倒産は金融支援や準則型私的