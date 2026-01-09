今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『レジンでドロップシールを作るよ』という隣弟レオンさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）シールが流行ってるみたいなんでレジンを使ってオリジナルのドロップシールを作ったよ ※素手で作業してるけど、完全自己責任です。レジンを使うときはビニテしたほうが良いよ※子どもから大人まで大流行のシール。特に立体的なものが人気です。ご自身もシールやステッカ