俳優の北乃きい（34）が、笑顔で写る年の離れた妹の姿を披露した。【映像】「お母さんみたい」と話題！妹とプールで遊ぶ北乃きい2019年5月12日に更新したInstagramで、妹とプールで遊んでいる写真を投稿し、「お母さんみたい」「優しい表情だなぁ」などのコメントが寄せられ話題になっていた北乃。その後も日常の様子を発信しており、金髪にイメチェンした“激変ショット”や、パーカーにミニスカートを合わせたラフな姿でポ