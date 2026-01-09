沢村拓一投手快速球を武器に日米球界で活躍し、ロッテを昨季で退団した沢村拓一投手（37）が9日、現役引退を決断したことを自身の交流サイト（SNS）で発表した。「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました。全ての方々に心から感謝します」などとつづった。栃木・佐野日大高から中大を経て、ドラフト1位で11年に巨人入り。1年目に11勝を挙げて新人王、16年に37セーブで最多セーブに輝いた。20年のシー