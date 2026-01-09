◎全国の天気太平洋側は広く晴れて、強い風が収まり、穏やかな天気になりそうです。日本海側も日中は雪のやむ所が多く、北陸から山陰では晴れ間がありそうです。ただ、夜には北海道や東北北部で再び雪の範囲が広がるでしょう。◎予想最高気温前日と同じくらいで、真冬の寒さが続くでしょう。ただ、強い北風は弱まり、晴れる地域は日差しにホッとできそうです。東京と広島は10℃、名古屋と大阪は9℃、新潟は6℃、仙台は5℃、札幌は