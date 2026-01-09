タレント今田耕司（59）が9日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。ゴルフをやらない理由を語った。この日のゲストは落語家の立川談春。2、30年続けているというゴルフの魅力について「うまくいかないんですよ」と話すと、「キザなこと言いますよ？こんなにうまくいかないことあるんだって教えてくれたのがゴルフ」と語った。一方の今田は「俺はゴルフやらないんですけど