2026年4月3日（金）と4月4日（土）、4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」の第二弾ラインナップが発表された。元旦に発表されたTohjiに続いてアナウンスされたのは、4月3日（金）DAY 1にSEEDA、4月4日（土）DAY 2にJUMADIBA、Masato Hayashi、4月5日（日）DAY 3にG-k.i.d、柊人、Yvngboi Pの計6組。これで、ヘッドライナーのLANA、千葉雄喜、KEIJUをはじめ、44