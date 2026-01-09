USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.215.885.336.77 1MO7.685.396.386.27 3MO8.175.477.016.44 6MO8.605.717.586.86 9MO8.835.967.887.18 1YR8.956.148.107.37 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.088.366.76 1MO6.917.956.29 3MO7.578.186.46 6MO8.258.616